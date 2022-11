Atalanta-Napoli, De Laurentiis dagli Usa: «Un maxi schermo a Los Angeles»

Sarà ancora distante Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli che si trova negli Stati Uniti in questi giorni e non seguirà la squadra azzurra a Bergamo. «Sono ancora a Los Angeles e sabato vedrò Atalanta-Napoli al Madeo Ristorante, dove stanno predisponendo uno schermo ad hoc. Sono lontano migliaia di chilometri ma è come se fossi a bordo campo. Forza Napoli Sempre!» questo il messaggio di Adl ai tifosi azzurri.

