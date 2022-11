De Laurentiis, festa da Los Angeles: «Napoli squadra straordinaria»

Aurelio De Laurentiis festeggia a distanza. Direttamente da Los Angeles, dove si trova in questi giorni per impegni personali, il patron azzurro ha celebrato la vittoria del Napoli a Bergamo contro l'Atalanta che consolida il primato degli azzurri: «Un Forza Napoli Sempre dall’America per una squadra straordinaria!» le parole del presidente azzurro.

