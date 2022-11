Atalanta-Napoli live dalle 18: Spalletti senza Kvaratskhelia

Grande sfida al Gewiss Stadium dove l'Atalanta di Gasperini, seconda in classifica, ospita il Napoli di Spalletti capolista. Cinque i punti che distanziano gli azzurri dai nerazzurri. Il Napoli è reduce dal ko indolore in casa del Liverpool in Champions League, l'Atalanta senza coppe proverà a fermare la corsa dei partenopei.

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1)

1 Musso; 2 Toloi, 28 Demiral, 19 Djimsiti; 33 Hateboer, 15 De Roon, 7 Koopmeiners, 93 Soppy; 11 Lookman, 88 Pasalic; 17 Hojlund.

A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 3 Maehle, 5 Okoli, 13 Ederson, 18 Malinovskyi, 21 Zortea, 22 Ruggeri, 42 Scalvini, 91 Zapata. All. Gasperini.

Napoli (4-3-3)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 3 Kim Min-Jae, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 11 Lozano, 9 Osimhen, 81 Raspadori.

A disposizione: 12 Marfella, 30 Sirigu, 4 Demme, 7 Elmas, 18 Simeone, 17 Olivera, 21 Politano, 23 Zerbin, 55 Ostigard, 59 Zanoli, 70 Gaetano, 91 Ndombele. All. Spalletti.