C'è la finale di Coppa Italia in palio. Atalanta e Napoli tornano in campo una settimana dopo lo 0-0 dello stadio Maradona. Appaiate in classifica a 37 punti, nerazzurri e azzurri vivono due momenti opposti, con la banda di Gasperini in grande forma e Gattuso sempre più a rischio esonero.

ATALANTA (3-4-1-2)

95 Gollini; 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 4 Sutalo, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 32 Pessina; 9 Muriel, 91 Zapata.

A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 7 Lammers, 13 Caldara, 18 Malinovskyi, 20 Kovalenko, 40 Ruggeri, 41 Ghislandi, 59 Miranchuk, 72 Ilicic, 88 Pasalic. All. Gasperini.

NAPOLI (4-3-3)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 33 Rrahmani, 19 Maksimovic, 23 Hysaj; 7 Elmas, 5 Bakayoko, 20 Zielinski; 11 Lozano, 9 Osimhen, 24 Insigne.

A disposizione: 1 Meret, 16 Contini, 3 Zededka, 4 Demme, 6 Mario Rui, 8 Fabian Ruiz, 21 Politano, 37 Petagna, 38 Costanzo, 58 Cioffi, 68 Lobotka. All. Gattuso.

ARBITRO: La Penna di Roma 1.

