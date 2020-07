C'è un po' di Champions in palio nel big match della 29esima giornata tra Atalanta e Napoli, le due squadre più in forma del torneo: sei vittorie consecutive per i nerazzurri di Gasperini, cinque per gli azzurri che nel frattempo hanno anche impreziosito la bacheca con la vittoria della Coppa Italia.

LA PARTITA IN DIRETTA

Prima della partita brividi per il brano "Rinascerò, rinascerai" dell'ex Pooh Roby Facchinetti. Il grande ex Zapata dà il calcio d'inizio. Al 1' Insigne va al tiro ma Gollini blocca agevolmente. All'8' Fabian segna ma Mertens è in fuorigioco. Lo stesso belga va alla conclusione ma è troppo larga. Gli azzurri cercano di spezzare le fonti del gioco nerazzurre. E quando si propongono lo fanno con personalità e sicurezza. Al 14' ci prova di testa anche Koulibaly ma non va. Un minuto dopo il Papu Gomez ci prova da fuori ma Ospina è attento e devia in angolo.

ATALANTA (3-4-2-1)

95 Gollini; 2 Toloi, 3 Caldara, 19 Djimsiti; 21 Castagne, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 88 Pasalic, 10 Gomez; 91 Zapata.

A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 4 Sutalo, 5 Tameze, 6 Palomino, 7 Czyborra, 9 Muriel, 20 Da Riva, 22 Bellanova, 33 Hateboer, 72 Ilicic, 90 Colley. All. Gasperini.

NAPOLI (4-3-3)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski; 61 Politano, 14 Mertens, 24 Insigne.

A disposizione: 1 Meret, 27 Karnezis, 7 Callejon, 11 Lozano, 12 Elmas, 13 Luperto, 23 Hysaj, 31 Ghoulam, 34 Younes, 44 Manolas, 68 Lobotka, 99 Milik. All. Gattuso.

ARBITRO: Doveri di Roma 1.

Ultimo aggiornamento: 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA