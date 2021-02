La vita è un pendolo che oscilla tra l'Atalanta e la Juve #natavot #nunciafacccchiu

Comunque, considerati gli ultimi accadimenti e vista la formazione mi sento di dire a Gattuso e agli undici in campo «Nun è p' mmè, è p'e criature»

Non chiedo la vittoria, chiedo la bontà di ricordarsi che quella maglia rappresenta la città di Diego Armando Maradona, Totò e Gennaro D'Auria

Abbiamo per capitano uno che si chiama PIOTR. Facciamone buon uso

Non li voglio vedere questi fatti Mario Rui, noi non siamo genti così, testa alta e pedalare

Elmas che si fa il pressing da solo e perde ma noi non ce la possiamo fare

Ma che gli hanno somministrato a Osimhen che lo vedo stranamente calmo e ancora non ha jastemmato i morti di nessuno dopo un fallo

Fabian che di fronte a un compagno in difficoltà contro un avversario non interviene e fa quella faccia come a dire «Sono cose vostre p'ammor 'e ddio»

Ma questi sono pazzi che provano addirittura ad attaccare, addirittura vanno tutti quanti nell'area bergamasca TORNATE SUBITO TUTTI QUANTI LA' DIETRO SCIAGURATI

Ormai quando vedo un giocatore del Napoli a terra non penso più «speriamo non si sia fatto male», ormai penso «speriamo che ci sia qualcuno ancora vivo in panchina»

Espulso Gasperini il quale non si fa capace del fatto che non gli abbiano dato un rigore

Ma Elmas oggi che cazz si è fumato che tiene le allucinazioni e non riesce a vedere dove sta il pallone

Elmas? ELMINO?

Chissà cosa abbiamo fatto per meritarci questo triste destino infausto che chi arriva arriva su quella maronna di fascia destra non è mai grado di mettere uno sfaccimma di cross buono in mezzo

Noi stavamo solo aspettando. Mica tenevamo il dubbio? Già è assai che siamo arrivati al cinquantunesimo #duvan #gol #atalanta

Capisci che la situazione è grave quando la tua squadra prende un gol e tu non provi niente. Niente. Nemmeno la tristezza.

Gooooooooooooooooooooooooooooooollllllllll

IL CAPITANO #zielinski #gol

Il destro al volo di Zielinski è come il posto per la macchina proprio sotto casa: è stata 'na jurnata 'e mmerd ma almeno ogni tanto una gioia pure ioooooooooooooooooooooooooooooooo

Io vorrei non incazzarmi, vorrei invocare la ciorta, la sfortuna ma la verità è che se state a difesa SCHIERATA e tu tieni UN SOLO GIOCATORE da seguire e lo lasci SOLO davanti al portiere a calciare allora VAFANCUL TU E SORETA

Fabian ha avuto un'idea buona DIO COSA STAI CERCANDO DI COMUNICARMI IN QUESTO MODO

........................

Pietà #atalantanapoli

Rrahmani che si riduce a fare il portachiavi di Muriel... che amarezza

La sciatteria con cui si perdono palloni preziosi a metà campo io la considero un'offesa personale

Abbiamo segnato? Non so come ma mi pare che abbiamo segnato

Ah ecco è autogol mi pareva strano che avevamo messo una scopa

A volte penso a come si deve sentire depresso Lobotka che vede Bakayoko e pensa che comunque per Gattuso è meglio di lui. Quello perciò mangia

AHAHAHAHHAHH Gesù #gol #atalanta

Con tanto tempo a disposizione proprio prima del calcio d'angolo devi cambiare i difensori?

Non dico che cambiandoli dopo non avremmo preso il gol eh per carità

Qualsiasi cosa stia accadendo a questa squadra è arrivato il momento, a prescindere dal risultato, di affrontarla.

A Napoli si dice «A cammisa ca nun vo' sta cu ttè stracciala». Chi non vuole avere niente a che vedere con il progetto Napoli via, a fa' figur 'e mmerd da un'altra parte

Io onestamente non me la sento nemmeno di prendermela con Osimhen perché qua non se ne salva uno, magari la colpa foss' solo a soia, MAGARI

Cazzo

Attenzione forse problemi per Victor

Chiesto l'ossigeno dicono a Sky

Per favore diteci qualcosa

Ugolini dice che stanno portando Osimhen in ospedale

Dice che Victor ha ripreso conoscenza. Meno male.

Ormai il rispetto di Gattuso per l'Atalanta sta rasentando la devozione

Osimhen si è ripreso. Io no #atalantanapoli #4a2 #forzanapolisempre #perochecazz

Ultimo aggiornamento: 20:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA