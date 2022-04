Insigne, riscatto dopo la delusione: «Non pensiamo alle altre sfidanti»

7 gol da calcio di rigore, 7 partite alla fine. Lorenzo Insigne fa quadrare i conti e oggi a Bergamo ha aperto le marcature con l'ennesimo gol della sua stagione. «Una vittoria che pesa tanto, ma non pensiamo alle altre, guardiamo partita per partita» ha detto il capitano azzurro a fine gara «Sapevamo che sarebbe stata una gara importante, godiamoci questa vittoria e poi pensiamo subito alla Fiorentina».

«Mi dispiace per il Mondiale perso, è una grande delusione. Ho chiesto scusa ai tifosi, non posso fare altro, ma oggi era importante vincere per il Napoli» ha continuato a Dazn «Ho detdicato il gol a mio figlio, domani è il suo compleanno e ci tenevo a dedicarglielo. Scudetto? Ci abbiamo sempre creduto, lo facciamo ancora. Mancano sette gare e dobbiamo affrontarle nella maniera più giusta».