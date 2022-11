Napoli, è la vittoria di Osimhen: falso distratto e vero bomber

Sembra distratto, poco in partita, deve lottare più del solito, è stramarcato. Il Napoli va sotto, e gli sforzi si raddoppiano. Lo stadio a Bergamo vomita offese, alcune antiche, lontane, quelle che passano per il colera. E Osimhen cresce. Guadagna spazio. E palloni. S'innalza e l'Atalanta e la sua linea difensiva sbandano, i calcoli tattici del bravissimo e lamentosissimo Gasperini non tornano, man mano che l'attaccante nigeriano entra in partita. Il Napoli cresce, tiene, riparte, e il campo si allarga, in gioco trova aria, e Victor Osimhen segna. Zielinski disegna la traiettoria che ha la sua testa come pista d'atterraggio e Osimhen senza fare un passo indietro si flette in aria per cercare il pallone e lo colpisce perfettamente spedendolo alle spalle di Juan Agustín Musso.

Il vantaggio dell'Atalanta è durato quattro minuti. Anche il pareggio dura quattro minuti. Perché Anguissa che ha lottato più del solito, aprendo varchi e recuperando palle alte, gestendo quelle basse in appoggio col solito Lobotka un po' più impreciso e stanco del solito si inventa un corridoio per Osimhen che corre da gazzella, si libera da leone su Demiral, e la serve al centro dell'area per Elmas, che stoppa, cerca e trova lo spazio per battere Musso e ci riesce. Due a uno. Il resto è vano tentativo dell'Atalanta.

Osimhen può tornare a sonnecchiare e se gli va andare a pressare, mettersi in modalità riposo del guerriero, quello che c'era da fare l'ha fatto. Poi, certo, continua a fare da sponda, come ad aspettare dall'altro lato Lozano più sciagurato manzoniano del solito che non lo serve. Solo che non si può dire che importa perché l'Atalanta tiene il campo, e lo occupa, e Osimhen comincia uno show da sciamano, imprecando per i palloni che non gli servono o per quelli che gli tolgono con qualche spinta di troppo, che lui ricambia con un tiro di maglia, ma in fondo è spettacolo di supporto, numeri di ripiegamento, mentre cresce la consapevolezza di poterla gestire. Il nigeriano diventa persino contraerea nei ripiegamenti, quando l'Atalanta punge. Osimhen corre felice, un po' cammina si riposa, portandosi dentro la consapevolezza d'aver ribaltato la partita con gol e assist perfetto. E questo lo porta a divanizzarsi, rallenta il ritmo per eccesso di consapevolezza. Ma è impossibile lamentarsi di un calciatore così. In otto minuti di testa e piede ha segnato una vittoria fondamentale per la vetta del Napoli. Ha scritto il suo nome su una partita che era il secondo scontro diretto per la testa della classifica, dopo quella col Milan.

In Osimhen convergono le certezze spallettiane. Il suo corpaccione che danza intorno a Demiral si muove insieme alla bellezza soffusa del sogno segreto. I suoi piedi canoa diventano il più bel mezzo per andare via lontano. E la sua maschera diventa la versione postmoderna di quella di Pulcinella, evocata sempre a sproposito. Osimhen, finalmente tornato, è il padrone del Napoli, perché finalizza la bellezza che gli sta alle spalle. Ogni sua discesa è una rissa del cuore e ogni suo gol una certezza che si somma alle altre. Va oltre la sua funzione d'attaccante, portando l'Africa bambina a crescere, segnando. La sua andatura è da cyborg, ma il suo istinto è selvaggio, per fortuna ancora sbaglia. I suoi movimenti sono un rasoio, tagliano il campo e gli schemi, e i suoi palloni lasciano impronte sulle vittorie. Dopo il gol alla Roma, ancora un altro gol e un altro assist fondamentali che mettono in subbuglio gli animi napoletani. E anche se in questa ha ridotto i sacrifici, da combattente: disegna, lotta, segna e fa segnare.