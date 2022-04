Napoli, Palomino sfida gli azzurri: «Vinciamo per il quarto posto»

Sarà sfida vera, l'ultimo big match in trasferta dell'anno per il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri sono attesi dall'Atalanta di Gasperini che deve vincere per poter riavvicinare il quarto posto e rimettere nel mirino la Champions. «Vogliamo fare una buona partita, sappiamo di affrontare una grande squadra. Per noi però vincere vorrebbe dire tornare a pensare al quarto posto» le parole di José Palomino, tra i protagonisti di questa stagione nerazzurra, in campo domani contro il Napoli.

La squadra di Gasp dev'essere brava anche a non farsi distrarre: dopo il Napoli sarà tempo di Europa League, un obiettivo ormai concreto per l'Atalanta arrivata ai quarti di finale del torneo contro il Lipsia. «Pensiamo partita per partita, ma sicuramente cercheremo di passare il turno. Andando più avanti gli ostacoli sono più difficili, siamo contenti di dove siamo arrivati ma cercheremo di giocare al massimo» ha concluso Palomino ai canali ufficiali nerazzurri.