Napoli, festa e compleanno Fabian: «Tre punti in più in regalo»

«Tre punti importantissimi su un campo difficile», con queste parole Kalidou Koulibaly sigilla il successo del Napoli a Bergamo contro l'Atalanta. Una vittoria importante passata anche dai piedi e dal gol di Matteo Politano: «Un super Napoli! Grandissima vittoria, andiamo avanti così. Partita dopo partita» le parole dell'esterno azzurro sui social dopo il match.

Nel modo migliore ha festeggiato il compleanno anche Fabian Ruiz: «Grande regalo da tutta la squadra per il mio compleanno, tre punti in più» ha scritto con un sorriso lo spagnolo del Napoli. Con lui in campo anche Lorenzo Insigne: «Continuiamo così… continuiamo a sognare» le parole del capitano azzurro. Anche Stanislav Lobotka e Eljif Elmas hanno festeggiato con i tifosi via social: «Avanti così» ha esultato il macedone, autore del terzo gol.