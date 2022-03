Atalanta-Napoli, la decide Cisse: Primavera di nuovo sconfitta 1-0

È durato pochi giorni il sorriso di Nicolo Frustalupi, allenatore del Napoli Primavera che oggi a Bergamo torna a fare i conti con la sconfitta. Dopo i cinque ko consecutivi, gli azzurrini avevano scacciato via la crisi con il 3-0 al Milan interno di domenica scorsa, ma in casa dell'Atalanta non riescono a portar via punti pesanti per la classifica.

In un match sostanzialmente in equilibrio per larga parte, a decidere è un gol di Cisse: poco dopo la mezz'ora, l'atalantino sorprende mezza difesa del Napoli dagli sviluppi di un calcio di punizione avanzato e beffa anche Idasiak, siglando il gol decisivo. A poco vale il forcing finale azzurro: anzi, nel recupero è ancora Idasiak a negare il raddoppio ai padroni di casa.