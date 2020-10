Appuntamento mattutino per il Napoli di Gennaro Gattuso che domani è chiamato al rientro in campo contro l'Atalanta a tre settimane dall'ultima gara. Il gruppo azzurro - che aveva lasciato l'isolamento obbligatorio a Castel volturno lo scorso martedi - tornerà stasera a dormire insieme per prepararsi alla sfida del San Paolo di domani che aprirà il quarto turno di Serie A.

Oltre agli assenti Zielinski e Elmas - i due azzurri che sono risultati positivi al coronavirus nelle ultime settimane - la squadra dovrà fare a meno anche di Lorenzo Insigne che anche questa mattina era a Castel Volturno: terapie, palestra e lavoro differenziato sul campo per il capitano azzurro che spera di poter tornare a disposizione per il prossimo match di campionato.

