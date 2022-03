Atalanta-Napoli, Fabian in dubbio: a letto con l'influenza, non si allena

Non una bella notizia per il Napoli di Luciano Spalletti: questa mattina, al Konami Center, Fabian Ruiz non ha svolto la sessione di allenamento per sindrome influenzale. Non proprio il migliore dei modi per avvicinarsi alla prossima sfida in programma, quella di domenica alle 15 contro l'Atalanta, visti anche gli altri problemi del reparto: Anguissa non al meglio, Zielinski con qualche strascico dell'ultimo match in nazionale e Lobotka ancora mai con il gruppo.

Proprio Anguissa ha fatto questa mattina lavoro personalizzato in palestra e campo. A rientrare in gruppo, invece, Matteo Politano, che si è allenato con i compagni. Petagna, Meret e Ounas hanno svolto ancora terapie e lavoro in palestra. Domani il gruppo si ritroverà quasi al completo con i primi rientri dalle nazionali, l'ultimo a tornare sarà Hirving Lozano, ancora in Messico.