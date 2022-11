Atalanta-Napoli, probabili formazioni: Politano o Elmas al posto di Kvaratskhelia

Kvaratskhelia, finora fantastico protagonista nel Napoli, sarà il grande assente del match contro l'Atalanta. «Kvaratskhelia non prenderà parte alla trasferta di Bergamo per episodio di lombalgia acuta», la comunicazione sul sito del club azzurro al termine della seduta pomeridiana del Napoli a Castel Volturno prima della partenza in aereo per Bergamo. Il georgiano, che ha avvertito il riacutizzarsi del dolore alla schiena durante l'allenamento di ieri dopo un colpo preso durante il match a Liverpool, per la prima volta non sarà disponibile per una sfida degli azzurri: al suo posto il ballottaggio è tra Raspadori e Elmas con l'ex attaccante del Sassuolo favorito per giocare dal primo minuto contro l'Atalanta di Gasperini.

Kvaratskhelia una sola volta è rimasto in panchina nel match casalingo contro i Glasgow Rangers in Champions ed entrò a inizio secondo tempo del match contro il Lecce al Maradona. Eccezion fatta per queste due partite è stato sempre titolare con il Napoli, 11 volte in campionato e cinque in Europa. In totale 16 presenze e uno score di assoluto rispetto: otto gol e 10 assist. Una partenza straordinaria in maglia azzurra, un rendimento eccezionale, finora sempre al top, il suo impatto è stato straordinario sul campionato italiano.

Kvara giovedì mattina aveva avuto un brutto risveglio nella sua casa a Parco Cuma a Monterusciello: è stato vittima del furto della sua autovettura Mini Countryman parcheggiata sotto il palazzo. I ladri nella nottata avevano fatto irruzione in casa forzando una porta secondaria, mentre tutti dormivano, per prendere le chiavi e hanno rubato l'auto che è stata poi ritrovata dopo qualche ora in una stradina periferica di Trentola Ducenta. Una brutta disavventura per l'attaccante georgiano che nella mattinata di giovedì ha sporto denuncia al commissariato di Pozzuoli prima dell'allenamento a Castel Volturno. Kvicha ora potrebbe anche prendere in considerazione l'idea di cambiare casa e di spostarsi da Cuma, vicino al centro sportivo di Castel Volturno, a un'abitazione al centro di Napoli.

Niente Bergamo, quindi, per Kvara. Ma la rosa di Spalletti presenta tante alternative e grande qualità in attacco, dove finora sono stati tutti protagonisti ogni volta che sono stati schierati dall'allenatore. In pole position per la sfida di oggi contro l'Atalanta c'è Raspadori che ha già giocato a sinistra nel tridente d'attacco, l'ultima volta in Champions League contro i Glasgow Rangers al Maradona: posizione dalla quale Jack si accentrava per disegnare assist ai compagni, oppure per puntare direttamente a rete. L'ex attaccante del Sassuolo è stato sempre determinante quando è stato mandato in campo da Spalletti: in campionato ha segnato una rete, quella decisiva contro lo Spezia al Maradona, in Champions di gol ne ha firmati 4 in cinque partite con una grande media realizzativa. Una carta che il tecnico, quindi, è pronto a lanciare dall'inizio del match, l'ultima sua partita da titolare fu quella di Cremona.

L'altra soluzione è quella di Elmas che è stato già impiegato a sinistra nel tridente d'attacco: le sue caratteristiche sono diverse rispetto a quelle di Raspadori, il macedone infatti è stato anche schierato da mezzala a centrocampo. L'altra possibilità che sta valutando Spalletti e che potrebbe anche essere lanciata a partita in corso: a destra in attacco invece resta la doppia soluzione Lozano-Politano con il messicano che parte stavolta favorito dopo essere entrato nella ripresa contro il Liverpool. L'alternanza tra i due esterni di attacco a destra e quella dei terzini a sinistra: contro l'Atalanta dovrebbe toccare a Mario Rui giocare dall'inizio dopo l'impiego dal primo minuto di Olivera ad Anfield. Simeone invece è l'alternativa da centravanti a Osimhen, l'ultima volta che è giocò titolare contro i Glasgow Rangers segnò una fantastica doppietta. Contro l'Atalanta, quindi, mancherà un attaccante fondamentale come Kvaratskhelia ma nel Napoli di Spalletti tutti stanno dimostrando il loro valore e a Bergamo avranno un'ulteriore possibilità per farlo ancora.