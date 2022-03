Atalanta-Napoli, le formazioni: Fabian in palestra, Anguissa c'è

Riecco gli azzurri. Questa mattina al Konami Center i primi rientri dopo la sosta per le qualificazioni al prossimo Mondiale che ha visto impegnati tanti calciatori di Luciano Spalletti. Zielinski, Rrahmani, Lobotka, Koulibaly ed Elmas sono rientrati tutti dall’impegno con le proprie nazionali e hanno fatto lavoro di scarico in vista del rientro in gruppo di domani.

Chi, invece, ha ritrovato i compagni è Frank Anguissa: il camerunese ha svolto l’intera seduta in gruppo con la squadra di Spalletti e rilancia forte la candidatura per il match di domenica a Bergamo contro l'Atalanta. Petagna ha svolto terapie e lavoro in palestra. Ounas e Meret hanno svolto personalizzato in campo. Torna a Castel Volturno anche Fabian Ruiz dopo l'influenza, lo spagnolo ha svolto lavoro in palestra.