Sarà scontro in campo, quello di questa sera tra Atalanta e Napoli: un match che finirà attorno alle 21.30. Sarà, certamente, più lungo un altro incontro tra Atalanta e Napoli, quello per contendersidel Sassuolo: il Milan ha fatto solo un sondaggio prima di sfilarsi dalla corsa, la Roma ha sperato di inserire qualche contropartita, ma la richiesta del Sassuolo ha scoraggiato i giallorossi, con la crisi di liquidità che ha suggerito una rapida exit strategy.Il ds azzurro Giuntoli, invece, ed il suo omologo bergamasco Sartori hanno bussato, entrambi nelle ultime ore alla porta neroverde, con il plenipotenziario del club emiliano, Giovanni Carnevali che, dopo aver superato l'ostacolo recompra dal Chelsea, continua a chiedere, in prima istanza, una cifra che si aggira attorno ai 40 milioni di euro. Al momento, Giuntoli e Sartori non hanno presentato offerte che si avvicinano a questa cifra: ma, come filtra dall'entourage dell'attaccante francese di nascita ma di nazionalità ivoriana, nelle prossime due settimane ci saranno nuovi contatti telefonici, Giuntoli e Sartori proveranno ad abbassare le richieste del Sassuolo, con Boga che ha già dato il suo gradimento ad entrambe le ipotesi, con una leggera predilezione per l'Atalanta in ottica Champions e con la maggiore certezza di avere un posto da titolare., lavorando anche su alcune situazioni (come quella di Chiriches o con l'inserimento di altre contropartite, anche se al momento c'è rigidità, in tal senso, da parte del Sassuolo). Ci sono, però, anche altri club importanti interessati a Boga: in particolare dalla Bundesliga arrivano i sondaggi di due club che giocheranno la prossima Champions, come Borussia Dortmund e Lipsia a cui va aggiunto anche il Bayer Lerverkusen. In Francia, invece, il Monaco si è già fatto avanti e ci sono anche altri club di Ligue 1 che dopo qualche cessione illustre potrebbero richiedere Boga.