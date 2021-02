Una brutta sconfitta a Bergamo, poi il silenzio. Il Napoli decide di non parlare e per ordine del club né Gennaro Gattuso né altri tesserati azzurri rilasceranno dichiarazioni al termine della gara contro l'Atalanta. Una decisione che ovviamente sottolinea il pessimo momento degli azzurri, che contro la squadra di Gasperini hanno incassato la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare giocate.

A più di un anno dall'ultima volta, duqnue, torna il silenzio stampa in casa Napoli: l'ultimo precedente era stato indetto dal club dopo l'ammutinamento di fine 2019. Un silenzio che però, obbligatoriamente, finirà presto: mercoledì, infatti, Gattuso è atteso in conferenza nella vigilia del match di ritorno in Europa League contro il Granada e le conferenze europee non possono essere evitate dai club partecipanti.

