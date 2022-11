Osimhen è il re della foresta (e della classifica dei bomber)

È re della foresta. Il suo ruggito inquieta ogni volta. Da quando è tornato dopo lo stop del bicipite femorale, ha segnato 6 reti in 4 gare. Sempre decisive. E al suo fianco, l'incastro perfetto nella sera contro l'Atalanta. La strana coppia, Osimhen ed Elmas. Chi lo avrebbe detto. Lo sciamano è capace di ogni cosa, in questa stagione che ha il sapore della magia. Là davanti, Victor è il classico centravanti di quando eravamo piccoli, una specie di eroe dell'area capace di segnare in tutti i modi, potente e veloce, scattante e forzuto. Quando si è alzato nel cielo della difesa bergamasca ha davvero ricordato i bomber di una volta. A Bergamo ha vissuto uno dei momenti più brutti, quando a febbraio del 2021 rimediò un trauma cranico per una caduta che lo costrinse a trascorrere una notte in ospedale. Osimhen, c'è poco da fare, significa emozionare, divertire, rovesciare partite e destini. Come ha fatto il nigeriano a Bergamo. E lui sa fare le cose che gli altri non sanno fare, e spalancare gli occhi alla gente.

Incredibile che forza ha questa squadra: senza Kvara, va a segno il suo sostituto. Nessuno (quasi) si è accorto dell'assenza di Osimhen e ieri tutti possono fare a meno di notare che il georgiano era rimasto a casa, alle prese con il mal di schiena e in dubbio anche per il match di martedì con l'Empoli. Un pomeriggio antico anzi classico per il bomber nigeriano (mai nessuno che arriva dalla sua nazione ha segnato così tanto in serie A). L'antico e giovane Osimhen che salta mezza difesa dell'Atalanta ridicolizzandola è l'ariete di una squadra completa e lucente. Nessuno segna come lui, un gol ogni 136 minuti, ma anche il suo assist per Elmas è esaltazione di quello che deve fare l'attaccante. Perché con Luciano Spalletti sta dimostrando di essere connesso davvero al resto della squadra, qualunque sia il compagno. Certo, un difetto ce l'ha: vorrebbe giocare sempre. Perché la fatica, quella strana cosa che affligge gli umani, per Osi è al massimo un problema metafisico, e in ogni caso riguarda gli altri, certo non lui. Quisquilie, pinzillacchere. Ma ora il Napoli vola e non è vero che questa squadra può fare a meno del nigeriano che continua a giocare ancora con la mascherina, perché lo zigomo protetto dopo la frattura gli fa avere maggiore serenità. E non è un caso che sia lui davanti a tutti, sotto la curva, a far festa con la squadra, nel settore occupato dai tifosi azzurri. Lui è un leader. Perché chi segna questi gol non può non essere quello che trascina tutti pure sotto la curva.

Elmas sembra sempre il figlio di un dio minore di questo Napoli. Eternamente costretto a ritagliarsi un posto dove capita pur di macinare qualche minuto e qualche presenza. A tirarsi indietro non lo fa male. Neppure ieri quando fino a poche ore prima il titolare sembrava essere Raspadori. «Quando ho saputo che avrei giocato titolare? Il mister ce lo dice sempre un paio di ore prima l'inizio della partita. Ero un po' esterrefatto perché era tanto che non giocavo dal primo minuto, ma io sono sempre pronto ad aiutare la squadra, lavoro ogni giorno per fare questo. Quando la squadra ha bisogno di me io sono sempre pronto e darò sempre il mio massimo, fino all'ultimo minuto. Come credo di aver fatto ieri». Un altro gol pesante, come quello a San Siro al Milan pochi giorni prima lo scorso Natale. «Kvara è un grandissimo uomo prima oltre che un grande campione e quando è arrivato ho sempre cercato di aiutarlo, perché è anche più giovane di me, io sto da più tempo qui ed è giusto che io faccia di tutto per dargli una mano. Lui sta facendo benissimo, un grande campionato, sono contento per lui, perché quello che fa lui lo fa per la squadra. Quello che ho fatto con il post sulla panchina era uno scherzo: non sono uno che fa polemiche, sono sempre stato contento anche quando ho fatto panchina. Qualche volta gioco male ma sono sempre stato umile, non faccio polemiche con la mia squadra». Elmas si gode questo primo posto, questo allungo sulle inseguitrici. «Questi tre punti erano importanti per noi, siamo sulla strada giusta ma il campionato è ancora lungo, dobbiamo fare ancora meglio». Una cosa che proprio non va giù sono quelle mani portate alle orecchie, chissà sempre a dire chissà cosa, magari tanto non sento le critiche. Ecco, questi campioni sono sempre strani: fanno il gol che ribalta la partita, che consente di vincere con l'Atalanta e invece di godersela, trovano il tempo per fare qualche polemica. Vero, in queste settimane, proprio a causa di quel post, sui social ha ricevuto un bel po' di commenti negativi. Ma è giusto girare pagina. La squadra è prima, domina.