Atalanta-Napoli da impazzire, l'abbraccio azzurro a Bergamo

Braccia al cielo sotto il settore ospiti a fare festa con i tifosi azzurri: un Napoli che regala emozioni ai tanti napoletani a Bergamo, erano in 1.300 al Gewiss Stadium. Una corsa tutti insieme dal centrocampo verso i tifosi azzurri. Elmas è salito sulle spalle di Kim. E la festa è proseguita anche quando i calciatori che hanno trionfato contro l'Atalanta sono rientrati negli spogliatoi e in campo sono rimasti quelli non impiegati ad allenarsi. E dallo spicchio di curva occupato dai napoletani sono proseguiti i cori e gli incitamenti mentre il resto dello stadio si svuotava.

Leo Ostigard è corso verso i tifosi azzurri e ha regalato prima la maglietta e poi i pantaloncini prima di correre in slip, calzettoni e ciabatte negli spogliatoi. Un'altra giornata di festa per il popolo azzurro in un clima non semplice per la grande rivalità con i tifosi bergamaschi che hanno intonato più volte il coro «Odio Napoli» durante la partita e prima del match anche all'esterno dello stadio cori di discriminazione territoriale e anche contro Maradona. Ingente servizio d'ordine per evitare i contatti tra le due tifoserie prima dell'arrivo allo stadio: i tifosi napoletani sono stati accompagnati con i i bus di linea dalla stazione allo stadio un'ora prima della partita.

Grande soddisfazione per il presidente Aurelio De Laurentiis e il suo tweet poco dopo il fischio finale del match a Begramo. «Un Forza Napoli Sempre dall'America per una squadra straordinaria!», il post del presidente azzurro in America per impegni di lavoro e che ha seguito da lì in tv il match degli azzurri e la fantastica vittoria di Bergamo.

E in tv ha visto la partita anche Khvicha Kvaratskhelia, indisponibile contro l'Atalanta: l'attaccante georgiano ha esultato al gol di Osimhen postando l'immagine del gol. E stessa cosa ha fatto per il secondo gol di Elmas. E più tard ha postato un'altra foto con l'abbaccio dei compagni. Bloccato da una lombalgia acuta è stato costretto a saltare la trasferta di Bergamo, le sue condizioni saranno valutate per il ritorno in campo martedì contro l'Empoli e domani verrà presa la decisione.

In campo c'era Juan Jesus e il difensore brasiliano ha ancora una volta dato grande prova della sua affidabilità chiudendo tutti i varchi e confermandosi preziosissimo. «Stiamo giocando allo stesso modo tutte le partite, ma talvolta soffriamo di più. Eravamo più stanchi dell'Atalanta per via dell'impegno in Champions, ma abbiamo giocato una bellissima partita», ha spiegato nel dopo match e ha aggiunto. «Anche l'anno scorso avevamo una squadra forte. Quest'anno si sono aggiunti dei giocatori che ci stanno dando una mano assurda: si fanno trovare pronti e stanno alzando il livello degli allenamenti e della qualità della rosa».

Uno dei segreti di questo Napoli è rappresentato dalla straordinaria solidità difensiva: Juan Jesus a Bergamo a giocato in coppia con Kim, confermata l'affidabilità del tandem centrali. «Kim? Molto divertente, soprattutto ora che sta imparando l'italiano. A volte lo senti urlare sulle palle ferme Finitooo o Mamma mia. Un ragazzo d'oro e un guerriero che non molla mai». Un'altra prestazione attenta, concreta, efficace: Juan Jesus è uno dei più esperti del gruppo azzurro e il suo feeling era straordinario con Luciano Spalletti già ai tempi della Roma e si sta confermando a Napoli. «Abbiamo fatto il nostro dovere, quello di portare i tre punti a casa. Siamo a novembre e fare i conti adesso è presto ma siamo sulla strada giusta, poi vedremo a aprile maggio. Il gruppo è la nostra forza, chi entra fa bene, come Elmas che ci ha fatto vincere la partita» e ha concluso. «Io il mio l'ho sempre fatto e ringrazio il Napoli per l'opportunità e la fiducia che mi ha dato. La sosta ci spaventa? No, fa anche bene perchè riposiamo anche con la testa. Quando torneremo in campo partiremo subito a mille».