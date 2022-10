Atp Napoli 250, Berrettini ai quarti: «Voglio giocare un bel torneo»

Vedi Napoli e poi trovi la tua vendetta. Matteo Berrettini l'ha assaporata contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena negli ottavi della Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, nuovo Atp 250 dotato di un montepremi di 612.000 euro di scena sul cemento all'aperto dell'Arena affacciata sul Golfo e del Campo D'Avalos. Il 26enne romano, n.16 Atp e secondo favorito del seeding ha lasciato appena sei game allo spagnolo, n.76 Atp, che lo aveva battuto in tre set la scorsa settimana negli ottavi a Firenze. Stavolta è finita 6-4 6-2 per l'azzurro, in poco più di un'ora e mezza di partita. Dopo aver annullato una palla-break nel secondo gioco ha fatto del servizio la sua arma migliore chiudendo 6-4 il primo set. Nella seconda frazione ha preso un break di vantaggio già in avvio (2-0) per chiudere 6-2. Oggi nei quarti Berettini troverà il giapponese Taro Daniel, n.95 Atp.

E se poco prima Fognini aveva festeggiato il suo passaggio del turno con un bagno a mare, Berrettini a fine gara ha scherzato: «Fabio ha festeggiato con un bagno? Beh, lui c'ha il fisico.. Io ho già fatto la doccia e stasera festeggerò mangiando una pizza. Però se vinco il torneo ne faccio anche due di bagni».

Poi passa all'analisi del match: «Mi sono sentito bene fin dall'inizio. Era un torneo nuovo ed i primi game sono stati interlocutori. Poi il pubblico mi ha aiutato tanto. Sono contento e soddisfatto per questo primo match». L'obiettivo sono sempre le Finals: «Ci penso eccome, anche se oggi in campo non l'ho fatto. Voglio giocare un bel torneo in Italia visto che quest'anno a Roma non ho potuto giocare - a causa di un infortunio alla mano - e che a Firenze non è andata bene. Napoli mi ha accolto con grandissimo calore come mi aspettavo».

«È innegabile che ci siano state delle difficoltà e che l'organizzazione stia facendo di tutto per adattarsi a quello che è successo. Personalmente io non sono stato tanto influenzato, avevo chiesto di giocare giovedì, forse solo la preparazione al torneo è stata un po' diversa, ma mi stanno trattando benissimo, Napoli mi ha accolto con grandissimo calore come mi aspettavo e quindi, anche come esercizio mentale mi concentro sulle cose positive. Tutti avremmo voluto le condizioni ideali, ma abbiamo quello che abbiamo e cerchiamo di fare il meglio».

In tribuna per lui anche gli azzurri Politano, Di Lorenzo e Meret. Foto, selfie e strette di mano. Ma alla fine gli applausi sono tutti per Berrettini. «Dai Matteo ti vogliamo qui domenica» urla uno spettatore pensando già alla finale. E ancora: «Matteo mangiatelo!».

Avanti anche Musetti. Il 20enne di Carrara, n.24 Atp e quarta testa di serie, best ranking dopo la semifinale di Firenze, ha regolato 7-5 6-3, in poco più di un'ora e mezza di partita, il serbo Laslo Djere, n.78 Atp. Oggi si giocherà l'ingresso nelle semifinali con il colombiano Daniel Elahi Galan, n.72 del ranking

Zhizhen Zhang ha superato due turni e centrato i quarti di finale della Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare. Grazie al 76(5) 76(11) su Sebastian Baez, il ventiseienne è salito al numero 96 dei Pepperstone Atp Live Rankings. Sarà il primo giocatore della sua nazione a entrare in Top 100 nel ranking Atp

Si è corso sui campi del Tc Napoli con ben undici match disputati, determinata la parte bassa del tabellone con i quarti di finale Zhang-Bautista Agut e Berrettini-Daniel; Nella parte alta Carreno Busta/Fognini contro Kecmanovic e Musetti Galan. Ma il match di Fabio è stato sospeso con l'iberico avanti per due break e 3-0 nel primo set. Pace fatta anche tra il Tc Napoli e il colombiano Barrientos, vittima di un disservizio nell'albergo che lo ospitava e autore di un duro sfogo sui social. Ieri tutti a pranzo in terrazza con il presidente Villari.