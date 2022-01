De Laurentiis attacca il governo: «I 25 milioni di tifosi sono elettori»

Non va per il sottile neppure stavolta, il presidente del Napoli: «Il Paese è in emergenza talmente da tanti anni che ormai diventa banale parlare della normalità. Riaprire gli stadi? Quando il governo capirà che 25 milioni di tifosi sono 25 milioni di italiani-elettori, forse il calcio verrà considerato in maniera diversa». Aurelio De Laurentiis non usa il fioretto. Il mondo del calcio e quello della politica ormai sono allo scontro. E le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati