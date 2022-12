De Laurentiis saluta il 2022: «Un Napoli entusiasmante»

Lungo messaggio di Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli che ha voluto fare gli auguri ai tifosi per il 2023. «Desidero fare i miei auguri più sinceri a tutti per un 2023 che raccolga quello che di buono c’è stato nell’anno che si sta concludendo e lasci per strada ciò che ci ha atterriti» le parole del numero uno del Napoli.

«La guerra, innanzi tutto, con le sue atrocità. E poi il Covid, che non è certo scomparso. Senza dimenticare la tragedia di Ischia» ha ricordato De Laurentiis. «Ma il 2022 ha avuto anche segnali positivi. La nostra economia cerca di rialzare la testa. Il turismo si è ripreso, in particolare a Napoli gremita di visitatori da mesi. Il Napoli ha fatto cose entusiasmanti. Qualcosa possiamo portarci con noi. Ma il mio augurio è soprattutto per un anno di serenità e salute. Un augurio che sia per tutti, non solo per i nostri straordinari tifosi».