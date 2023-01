De Laurentiis, l'esultanza è virale in rete: «Notte indimenticabile»

Una notte indimenticabile, per il Napoli, per Napoli e anche per Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro festeggia anche sui social dopo la vittoria per 5-1 dei suoi contro la Juventus: «Estasiato da una squadra fantastica! Sarà impossibile dimenticare questa serata!» ha scritto sui social il numero uno azzurro, diventato anche virale sui social dopo la sua esultanza al raddoppio azzurro. Con il Maradona che cantava Chi non salta juventino è anche De Laurentiis si è divertito a saltare con i tifosi azzurri, subito intercettato dalle telecamere.

"Chi non salta della Juve é" e De Laurentiis salta, mi piscio sotto pic.twitter.com/n87cysbc1b — The Violisher (@MarkViolets) January 13, 2023