Aurelio De Laurentis arriva nel Cilento

Il presidente del Napoli Calcio, Aurelio De Laurentiis, a bordo del sontuoso yacht “Deep Blu II“ è arrivato nel Cilento. Una prima notte in rada nella Baia del Buondormire e in mattinata ha raggiunto Baia Infreschi a Camerota.

L’arrivo del Presidente del Napoli non è passato inosservato neanche in mezzo al mare. Tante foto e selfie con i tifosi azzurri.