Matteo Politano avrà spazio domenica nell'amichevole dell'Italia contro l'Austria: l'esterno d'attacco del Napoli ha fatto molto bene iin questi primi tre mesi, sia in campionato che in Champions League, e punterà a confermare il suo buon momento anche in Nazionale.

Obiettivi da centrare con il Napoli e con l'Italia: gli azzurri di Luciano Spalletti sono in lotta per lo scudetto e negli ottavi di finale di Champions League affronteranno l'Eintracht Francoforte, gli azzurri di Mancini invece dopo la grandissima amarezza di non partecipare ai Mondiali in Qatar guardano avanti ai prossimi appuntamenti e cioè le partite di qualificazioni per i prossimi campionati europei e la final four di Nations League.

APPROFONDIMENTI Zielinski in Qatar scortato dai caccia Ostigard in gol di testa, la Norvegia batte l'Irlanda 2-1

Politano dopo essere stato costretto a saltare le ultime due amichevolii dell'Italia a settembre per infortunio è tornato in gruppo per queste due amichevoli di novembre: contro l'Albania non è stato impiegato e troverà spazio nella sfida di domenica sera in Austria.