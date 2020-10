Il Napoli sarà in Olanda il prossimo 3 dicembre, per affrontare l'AZ Alkmaar nel 5° turno di questa Europa League. Una partita importante in cui gli azzurri proveranno a "vendicare" la sconfitta subita al San Paolo una settimana fa e lo faranno molto probabilmente in uno stadio nuovo, messo a punto dal club olandese proprio in queste settimane.

Una intera sezione del tetto di copertura dell'AFAS Stadium, infatti, era stata portata via qualche tempo fa da una incredibile ondata di maltempo. I danni erano stati - fortunatamente - relativi solo alla struttura, che nel frattempo si è potuta mettere a posto grazie all'assenza dei tifosi per il covid. I lavori proseguono senza sosta - anche durante la sfida europea al Rijeka di questa sera - e la squadra di Gattuso sarà tra le prime a giocare nella "nuova" arena dell'AZ.

