Il Napoli, in testa al gruppo F con 9 punti e con 2 di vantaggio sulla Real Sociedad e proprio sill'Az Alkmaar, cerca in Olanda il successo per la qualficazione ai sedicesimi di Europa League. Deve battere l'Az Alkmaar per non aspettare l'ultimo turno e la gara interna contro la Real Sociedad. Solo con 3 punti in 2 partite, Gattuso va sul sicuro.

AZ ALKMAAR (4-3-3)

1 Bizot; 2 Svensson; 3 Hatzidiakos, 15 Martins Indi, 5 Wijndal; 6 Midtsjo, 10 de Wit, 8 Koopmeiners; 7 Stengs, 28 Guomundsson, 11 Karlsson.

A disposizione: 16 Verhulst, 9 Boadu, 14 Druijf, 17 Aboukhlal, 18 Evjen, 24 Reijnders, 22 Letschert, 26 Sugawara, 27 Leeuwin, 55 Reus. All. Arne Slot.

NAPOLI (4-3-3)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 8 Fabian Ruiz, 5 Bakayoko, 20 Zielinski; 21 Politano, 14 Mertens, 24 Insigne.

A disposizione: 1 Meret, 4 Demme, 6 Mario Rui, 7 Elmas, 11 Lozano, 37 Petagna, 44 Manolas, 68 Lobotka. All. Gattuso.

ARBITRO: Buquet (Fra).

