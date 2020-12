«È una partita che passerà alla storia». Con queste parole Pascal Jansen, neo allenatore dell'AZ Alkmaar, presenta ai media il match di questa sera degli olandesi in casa del Rijeka. «Negli ultimi giorni sono successe tante cose, ma la risposta migliore arriverà sul campo. Il Rijeka è una squadra molto forte e organizzata, ha fatto benissimo nelle ultime partite con Napoli e Real Sociedad».

In caso di vittoria napoletana, all'AZ basterebbe un pari per la qualificazione. «Hanno le qualità giuste per interrompere il gioco delle avversarie e faranno il possibile per concludere il girone a testa alta in casa» ha continuato Jansen, alla prima in Europa, con un occhio a quello che succederà a Napoli. «All’andata il risultato (4-1) è stato bugiardo perché non è stato così facile vincere: domani avremo tanta pressione. Dobbiamo restare concentrati su ciò che abbiamo preparato, su quello che è il nostro gioco».

