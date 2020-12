Sarà l'arbitro francese Ruddy Buquet il fischietto designato a dirigere Az Alkmaar-Napoli, sfida della quinta giornata del Girone F di questa Europa League. Insieme con lui, gli assistenti Guillaume Debart (FRA), Frédéric Haquette (FRA). Il quarto arbitro sarà invece Jérémie Pignard (FRA).

In questa stagione europea, Buquet ha già diretto il match tra Braga e AEK Atene dello scorso ottobre, l'anno scorso ha diretto due italiane come Inter e Juventus in Champions League. Con gli azzurri un solo precedente: nella stagione 2014/15, il francese aveva diretto Young Boys-Napoli, sconfitta (2-0) per gli azzurri. La squadra di Benitez superò in ogni caso agilmente il girone arrivando fino alle porte della finale del torneo.

