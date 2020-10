Alta tenzione in casa AZ Alkmaar, il club olandese atteso giovedì a Napoli per la sfida agli azzurri di Gattuso tiene alto il livello d'attenzione per i casi di coronavirus riscontrati nel club lo scorso weekend. Non ci sono state altre positività nelle ultime ore e dopo la sfida al VVV Venlo in campionato, ma dall'Olanda fanno sapere che anche la situazione napoletana è tenuta sotto controllo.

I contagi in aumento in Italia (e soprattutto a Napoli) preoccupano, infatti, la dirigenza dell'AZ Alkmaar, attesa in città, che nelle prossime ore proverà a chiedere all'Uefa i rischi del viaggio. Secondo la stampa olandese, nel frattempo, sarebbero Timo Letschert e Jordy Clasie i due calciatori di prima squadra risultati positivi. Entrambi erano assenti nel match di ieri sera in campionato.

