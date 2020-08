© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSA LUBRENSE - Dries Mertens ha scelto il punto di congiunzione dei mare delle due costiere per l'unica giornata di relax in vista dell'appartamento di Champion Leage a Barcellona. Una giornata in allegria in compagnia di amici, ieri, a pranzo. Un locale che non ammette equivoci.Un appartamento caratterizzato da un menu ispirato ai luoghi, tra il pesce freschissimo appena approdato sulla banchina dalle barche sei vecchi pescatori, con le essenze tipiche della Terra delle Sirene, selezionate dalla famiglia Tizzano. Un piacevole incontro per l'ex presidente del Sorrento, Attilio Gambardella, tra i più fedeli sostenitori del Napoli e di Mertens in particolare.LEGGI ANCHE Napoli, al via missione Champions: ​ecco cosa fa sperare per Barcellona