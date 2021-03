Bakayoko, 18 milioni per il riscatto: tornerà da Tuchel a fine stagione

Il futuro di Tiemoue Bakayoko potrebbe diventare presto un caso. Il centrocampista francese è in prestito secco al Napoli e non è stata fissata alcuna cifra per il riscatto del club azzurro, ma il Chelsea - che ne detiene il cartellino - sta già pensando all'eventuale cessione della prossima estate e secondo il Daily Mail si "accontenterebbe" di 18 milioni di euro per lasciarlo andare.

LEGGI ANCHE Napoli, ancora out Lobotka: Rrahmani continua le terapie

Una cifra bassa se si pensa a quanto fu speso dai Blues pochi anni fa per strapparlo al Monaco: 40 milioni di euro. Un investimento che però non ha mai fruttato visto che negli anni successivi Bakayoko ha trovato più spazio in altre squadre che a Londra. Se il Napoli non dovesse interessarsi al riscatto del calciatore, il Chelsea lo richiamerà alla base per sottoporlo al nuovo allenatore Tuchel e per cercare nuovi offerenti, visto anche il contratto in scadenza del mediano nel 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA