Sta per cominciare la vita azzurra di. Il centrocampista franco-ivoriano è arrivato questa mattina a Roma, dove svolgerà le visit mediche di rito prima di trasferirsi alla corte di Gattuso.Il centrocampista aveva già conosciuto Rino in Serie A al Milan e ora lo ritroverà a Napoli. Dopo le visite mediche la firma in azzurro con Aurelio De Laurentiis che concluderà il secondo acquisto estivo per il club azzurro.