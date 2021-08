Bakayoko, non c'è solo il Napoli: anche il Milan pensa al ritorno

Si sta allenando in queste settimane con il Chelsea di Tuchel, squadra che ne detiene ancora il cartellino, ma difficilmente il futuro di Tiemouè Bakayoko sarà in Premier League. Il centrocampista francese è guardato con molto interesse in Italia dal Napoli - che lo ha già avuto in prestito tutto lo scorso anno - ma anche dal Milan di Pioli.

Le due squadre di Serie A che l'hanno avuto almeno una stagione, quindi, potrebbero battersi per il ritorno in Italia del mediano tutto muscoli e grinta che però non ha convinto tutti i tifosi nell'ultimo anno a Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, per Bakayoko si tratterebbe di una sfida a due da rush finale: sia Milan che gli azzurri, infatti, proverebbero a prenderlo nuovamente in prestito negli ultimi giorni di mercato.