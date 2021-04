Napoli, Bakayoko pensa al futuro: l'azzurro proposto a Lione e Psg

Il suo futuro, molto probabilmente, sarà lontano dall'azzurro, ma potrebbe anche non essere in Premier League con la maglia del chelsea, dove tornerà dopo il prestito al Napoli. Tutto ancora incerto per Timo Bakayoko, il centrocampista francese che era arrivato da Londra la scorsa estate e che a Londra farà ritorno alla fine della stagione con la maglia azzurra.

Secondo Footmercato, però, l'entourage di Bakayoko starebbe già lavorando per il suo futuro: viste le porte probabilmente chiuse anche al Chelsea con la guida di Tuchel, il centrocampista è stato proposto in queste ore in Francia, sia al Lione che al Paris Saint Germain di Pochettino. Bakayoko ha già giocato in Ligue 1 con la maglia del Monaco.