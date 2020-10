L'ultimo affare del mercato estivo del Napoli si chiama Timo Bakayoko. «È stata una operazione nata e chiusa in poco tempo, da settimane Tiémoué era sulla bocca di altri club di altissimo livello», ha detto a Radio Kiss Kiss Pasquale Sensibile, membro dell'agenzia che cura gli interessi del centrocampista franco-ivoriano. «Si è sempre allenato con la seconda squadra del Chelsea. Ritrova Gattuso ed è una pedina di spessore internazionale che De Laurentiis e Giuntoli gli mettono a disposizione».

«È un segnale di coerenza che il Napoli ha dato sul mercato, fisicamente e tatticamente Bakayoko non si discute e si inserisce in un progetto che ha sempre mantenuto una logica» ha aggiunto l'agente. «Già titolare contro l’Atalanta? Noi sappiamo che lavoro ha fatto a Londra, Gattuso sa cosa può dargli in campo: come ritorno in Italia non s’è fatto mancare niente, affrontare l’Atalanta sarebbe molto stimolante».

