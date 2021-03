Bakayoko rinvia l'addio al Napoli: «È felice ma deciderà a fine anno»

«Il suo destino non è legato a quello di Gattuso». Così Abdoulaye Bakayoko, fratello-agente di Timo Bakayoko, ha parlato a Radio Marte, guardando già al futuro del centrocampista oggi in azzurro. Il francese è arrivato nelle ultime ore di mercato la scorsa estate voluto fortemente dall'allenatore azzurro, ma è in prestito secco e tornerà al Chelsea a fine anno. «C'è un rapporto forte con l'allenatore, certo, ma quando ci saranno discussioni con il club per restare a Napoli, se ci saranno, poi si vedrà».

«Gli piacerebbe restare a Napoli, è felice, è un grande club con una grande storia» ha continuato l'agente. «Non ha potuto ancora vivere a pieno lo stadio e nemmeno la città. Lui è contento di questa esperienza e si trova bene in azzurro. Arrivava in prestito e c'erano grandi aspettative su di lui, quindi è finito maggiormente nel mirino della critica quando c'è stato un calo. Ma ora sono tutti al Napoli concentrati per la rincorsa alla Champions».