Per Timo Bakayoko, in Italia, una nuova primavera: il calciatore francese di origini ivoriane è tornato a fare bene con la maglia del Napoli dopo essersi già presentato alla Serie A con la maglia del Milan due stagioni fa. Gattuso l'aveva voluto la scorsa estate ed è arrivato solo in prestito secco, con il cartellino del centrocampista che che è ancora di proprietà del Chelsea.

Bakayoko, oggi azzurro, è stato inserito dal Sun tra i peggiori acquisti di sempre del Chelsea per il rapporto rendimento-prezzo pagato: era arrivato nel 2017 dal Monaco ma nella sua unica stagione di Premier League non ha convinto l'ambiente e i tifosi. I Blues avevano pagato 40 milioni per strapparlo al Monaco, ora ne chiederebbero almeno la metà per lasciarlo partire a fine stagione.

