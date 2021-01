«È molto molto contento per il gol di ieri, lo cercava da tempo, è venuto a Napoli per vincere». Abdoulaye Bakayoko, fratello-agente del centrocampista napoletano, si complimenta per il gol vittoria di ieri. «Chiaramente Mertens e Osimhen mancano ma chi è in campo o in panchina sta lavorando al bene del Napoli, si lavora per far sentire meno la loro assenza. Sono due giocatori importanti, Osimhen è stato pagato anche una certa cifra e quindi c'è grande attesa su di lui. Però non dimentichiamoci di chi è in campo e sta lottando per il bene del Napoli».

«Riscatto da parte del Napoli? Oggi è presto parlarne, ci sono ancora tante cose da vedere» ha continuato l'agente a Radio Marte. Il calciatore è ancora del Chelsea: «Le parti non si sono ancora parlate, c'è un prestito fino a fine stagione. Chiaro però che rimanere a Napoli sarebbe una bella chance, c'è ancora molto da discutere e da vedere. Lui ha girato diversi club, a Napoli si sente bene, i risultati stanno arrivando, sarebbe un ottimo club in cui restare. Si tratta di una squadra che può lottare per lo Scudetto, quindi è nell'interesse di tutti che ci sia un finale positivo. Vedremo a fine stagione. Il Napoli comunque ha priorità sul suo futuro per giugno».

