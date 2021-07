Baldini, il fedelissimo di Spalletti: insieme dalla Roma alla Russia

Sono lì che sembrano due gocce d'acqua: Luciano Spalletti e Daniele Baldini. In realtà sono il primo allenatore del Napoli e il suo vice. Baldini ha sempre seguito Spalletti. Dal 2005 al 2009 è stato il collaboratore principale del tecnico di Certaldo. Spalletti poi, terminato l’incarico a Roma, trova l’accordo con lo Zenit S.Pietroburgo. Il tecnico è rimasto in Russia dal 2009 al 2014. Anche in quel caso, Baldini seguì Luciano. Dopo quasi due anni di stop, la Roma ufficializza il ritorno di Spalletti. A gennaio 2016 Rudi Garcia è stato esonerato dalla società giallorossa. E ovviamente nello staff del tecnico non poteva mancare, ancora una volta, Daniele Baldini.



Insieme non sono mancati i successi. Nel 2007 si sono aggiudicati la Coppa Italia, proprio contro l’Inter. Il 29 agosto vinsero la Super Coppa italiana. Nel 2008, ancora in finale con l’Inter, porta a casa la seconda Coppa Italia. Nel 2010 alla guida dello Zenit la Coppa di Russia. A novembre dello stesso anno il campionato russo andò al suo Zenit, con due giornate d’anticipo. A marzo 2011 si aggiudica la Super Coppa russa. Il 28 aprile 2012 vince ancora il campionato russo. Adesso è tempo di darsi da fare con il Napoli.