Balotelli pensa ancora al Napoli: «Ci andrei, sono stato vicino»

Oggi veste la maglia dell'Adana in Turchia, ma per Mario Balotelli l'Italia resta un pensiero fisso. La Serie A, così come la Nazionale. «Mi sento bene, sto bene dopo gli ultimi due anni e mezzo, mi sento pronto per tornare in Nazionale» ha detto l'ex attaccante di Inter e Milan. «Sarebbe un sogno per me. Partirei a piedi dalla Turchia adesso se sapessi di essere tra i convocati azzurri a marzo».

«Con Mancini abbiamo un rapporto aperto, lui mi ha detto quello che vuole da me affinché io possa tornare in Nazionale. E io lo farò. Se l'ho sentito ultimamente? Sì» ha continuato Balotelli in una diretta social con il canale OWC Sports. Poi un passaggio anche sul Napoli: «Se dovessi tornare in Italia mi piacerebbe giocare a Napoli, l'ho sempre detto. Negli anni passati ci sono state anche trattative, ma non sono mai andate a buon fine. Chiaramente Napoli mi piacerebbe anche perchè c'è mia figlia».