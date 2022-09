Barak, ero a un passo dal Napoli: «Ho incontrato Giuntoli, poi...»

«Posso rivelare senza problemi di aver avuto un incontro personale con il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Per il trasferimento sembrava andasse tutto bene». Antonin Barak a un passo dal Napoli: il centrocampista della Repubblica Ceca svela in una intervista a isport.blesk la sua ultima movimentata estate, fatta di rumors e di addii.

Il futuro, però, non è stato azzurro ma viola per Barak: «Poi la Fiorentina è entrata in gioco nella seconda metà di maggio. Abbiamo risolto tutto e ora sono molto soddisfatto di questa scelta sotto tutti i punti di vista» ha svelato l'ex centrocampista del Verona che il Napoli ha seguito per due anni per rinforzare il reparto di Luciano Spalletti.