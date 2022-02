Barcellona, la crisi senza fine: con Xavi restano i problemi in difesa

Il 28 ottobre 2021 sembrava poter essere il giorno della rinascita per il Barcellona. Il club catalano, infatti, ha deciso di esonerare Koeman e affidarsi a Xavi con un passaggio di consegne tutt’altro che banale: dalla vecchia guardia al nuovo corso; da un allenatore esperto e navigato a un figlio della Cantera trapiantato in un secondo dal campo alla panchina.



Pochi dubbi: con Koeman le cose non andavano e la palla girava a fatica....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati