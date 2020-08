LEGGI ANCHE

Fine settimana di lavoro per ildi Quique Setien che ha già motivi per sorridere. Dopo il rientro ufficiale di Clement Lenglet, ora anche quello di Antoine Griezmann : il francese si è allenato duramente per poter rientrare quanto prima e con ilci sarà (aveva segnato lui il gol che aveva fissato all'andata il punteggio sul 1-1).L'ultimo indisponibile resta dunque, l'esterno blaugrana fuori da diversi mesi, ma Setien farà di tutto per recuperarlo per la sfida della prossima settimana in Champions. Nel frattempo, il presidente blaugranaha confermato l'assenza di Arthur : «Ci ha chiamati dal Brasile e ci ha detto che non sarebbe tornato. Una scelta inaccettabile per la quale verrà sanzionato. Nessuno gli ha dato il permesso di non tornare per la», ha detto a Sport.