«Siamo convinti di poter vincere la Champions League».non usa mezzi termini, l’avversario europeo del Napoli parla anche della Coppa da riprendere nell’ultima intervista rilasciata a Bein Sports USA. Un’idea diversa rispetto a quella spiegata dal capitanoqualche settimana fa: «Quelle dichiarazioni hanno scatenato un gran dibattito. Noi siamo convinti di poter arrivare fino in fondo e vincere. Dobbiamo migliorare alcune cose ma senza dubbi la squadra ha il potenziale per vincere».LEGGI ANCHE Koulibaly verso il Liverpool: Klopp gioca la carta Mane L’allenatore blaugrana ha fatto anche il punto sulla situazione della squadra: «Dembele e Umtiti saranno a disposizione quando ci servirà il loro aiuto,invece non ha ancora recuperato del tutto dopo l’infortunio» ha aggiunto Setien. «? Sarei molto felice di poterlo allenare, senza alcun dubbio, è un calciatore eccezionale e nessuno può dire il contrario».