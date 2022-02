Barcellona-Napoli 1-1: pari d'oro, Ferran Torres risponde a Zielinski

Finisce pari il primo round contro il Barcellona: 1-1 al Camp Nou nel match d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Napoli in vantaggio nel primo tempo con Zielinski, pareggio di Ferran Torres su rigore nella ripresa. Gli azzurri di Spalletti giocano un primo tempo di grande qualità, ribattendo colpo su colpo al Barcellona, gestendo bene il possesso palla con un super Fabian Ruiz e pungendo negli spazi con Osimhen. Costruzione del gioco palla a terra, e buona tenuta difensiva con Koulibaly vero gigante al centro dell'area.

Due palle gol per parte nel primo tempo. La prima del Napoli è di Osimhen lanciato in verticale da Zielinski: l'attaccante nigeriano brucia alle spalle Ter Stegen e impegna di sinistro sul primo palo il portiere tedesco del Barcellona. La seconda occasione è quella del gol di Zielinski che sfrutta al meglio l'ottima giocata di Elmas: il suo primo tiro di sinistro è respinto di piede da Ter Stegen che non può nulla sul secondo tentativo di destro del polacco. La prima occasione del Barcellona è di Pedri che calcia di poco alto sopora la traversa, la seconda di Ferran Torres che trova un buco centrale dopo un intervento in scivolata di Rrahmani su Aubameyang e calcia alto da ottia posizione.

La chiave del match

Nel secondo tempo il Barcellona aumenta la pressione offensiva mentre il Napoli è costretto ad arretrare il baricentro e gli azzurri pagano alla distanza la fatica dei primi 45 minuti. Il pari della squadra di Xavi arriva su calcio di rigore fischiato per un tocco di mani di Juan Jesus sul cross di Traorè (infrazione rilevata dal Var che richiama l'attenzione dal Var): freddissimo dal dischetto Ferran Torres che spiazza Meret. Il Barcellona continua ad attaccare mentre il Napoli fa fatica a riproposrsi in avanti ma stringe i denti e riesce a reggere. Le occasioni migliori della formazione catalana capitano a Ferran Torres, la più clamorosa a tre minuti dalla fine con una conclusione alta da ottima posizione. Anguissa esce per infortunio, il Napoli chiude in 10 per l'uscita anzitempo di Fabian Ruiz dopo un testa a testa con un avversario.

Barcellona (4-3-3)

Ter Stegen; Mingueza (36’ st Dest), Piquè, Garcia, Jordi Alba; Nico Gonzalez (19’ st Gavi), F. De Jong (19’ st Busquets), Pedri; Traoré (19’ st Dembelé), Aubameyang (40’ st L. De Jong), Ferran Torres.

In panchina: 13 Neto, 36 Tenas, 6 Puig, 12 Braitwaite. All. Xavi.

Napoli (4-2-3-1)

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Fabian Ruiz, Anguissa (39’ st Malcuit); Elmas (39’ st Mario Rui), Zielinski (35’ st Demme), Insigne (27’ st Ounas); Osimhen (35’ st Mertens).

In panchina: 25 Ospina, 16 Idasiak, 59 Zanoli, 6 Mario Rui, 31 Ghoulam, 37 Petagna. All. Spalletti.

Arbitro: Kovacs (Romania).

Reti: 28’ pt Zielinski, 13’ st Ferran Torres (rigore).

Note: ammoniti Anguissa e Fabian Ruiz per gioco scorretto e Meret per comportamento non regolamentare. Angoli 5-2 Barcellona. Recuperi: 2’ pt e 10’ st. Note: spettatori 73.325.