Sabato 8 agosto. È questa la data da cerchiare in rosso per tutti i tifosi delche potranno godersi nel bel mezzo dell’estate lo scontro tra gli azzurri e ilal Camp Nou. Il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League - che doveva essere disputato a inizio marzo - ha di nuovo una data certa e una casa: ieri l’Uefa aveva già accertato che la sfida si sarebbe giocata a porte chiuse in Catalogna, oggi è arrivata anche dall’urna di Nyon la certezza di data e orario dopo lo stop al calcio europeo imposto dalla pandemia di coronavirus degli ultimi mesi.La squadra di Gattuso ripartirà dalla’1-1 dell’andata che lascia aperta una porcina sulle possibilità di qualificazione con ilche in caso di passaggio del turno volerebbe a Lisbona per la specialeprevista quest’anno per decretare il vincitore finale. Sono sei i precedenti tra amichevoli e gare ufficiali tra le due formazioni. Un’estate fa, proprio l’8 agosto Napoli esi erano affrontate negli Stati Uniti per la prima di due amichevoli di preparazione alla stagione. I catalani si erano imposti in entrambe le occasioni (2-1 e 4-0). L’unica vittoria azzurra risale ad una amichevole estiva del 2014: il gol divalse l’1-0 finale.Chi tra Barcellona epasserà il turno, conosce anche già l'avversaria che uscirà dalla sfida ancora tutta da decidere tra. Il Napoli ha già affrontato le due formazioni, entrambe nello stesso anno in champions League nella stagione 2011-12. Proprio contro i Blues gli azzurri ditrovarono una sfortunata eliminazione agli ottavi.Real Madrid/Manchester City - Juventus/LioneLipsia-Atletico MadridNapoli/Barcellona - Chelsea/Bayern MonacoAtalanta-Paris Saint Germain