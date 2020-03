© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La partita tra Barcellona e Napoli non è a rischio e non c'è alcun pericolo che si possa giocare a porte chiuse». Ci tiene a chiarire le cose Salvador Illà, ministro spagnolo della Sanità che aveva chiesto agli organi iberici di giocare a porte chiuse le partite tra Getafe e Inter e tra Valencia e Atalanta.«Abbiamo deciso di chiudere gli stadi solo per le gare che prevedono l'arrivo di persone dalle zone a rischio» ha precisato a RAC1. «Ci preoccupa l'esodo di tantissimi tifosi. La gara di Champions League tra Barcellona e Napoli può essere disputata regolarmente visto che a oggi Napoli non fa parte della zona a rischio, come invece il nord Italia».