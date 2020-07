LEGGI ANCHE

Un momento delicato per il Barcellona che ha ritrovato il sorriso con la larga vittoria contro il Villarreal la scorsa domenica. Il presidenteai microfoni di RAC 1 ha commentato il momento dei suoi: «continuerà con noi, ovviamente. Sono contento dell'evoluzione della squadra, nelle ultime due partite si sono già visti dei miglioramenti» ha detto il numero uno blaugrana blindando il suo allenatore.lo vedo tranquillo, vuole ritirasi dal calcio aled è stato lui stesso a dirlo», ha continuato. Un pensiero fisso per i catalani è anche l'Europa. Ad agosto la sfida contro ildi Gattuso che attende ancora una vincente dallo scorso febbraio: «Prima proviamo a vincere la Liga e poi la Champions League» - ha continuato- «Stiamo lavorando per giocare la partita contro ilal Camp Nou, l'Uefa è in attesa di capire come si evolverà la situazione».