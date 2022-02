Barcellona-Napoli, ecco i biglietti: 44 euro per essere al Camp Nou

La gara di ritorno del 24 febbraio è già tanto attesa, ma quella del 17 febbraio al Camp Nou contro il Barcellona sarà il primo passo in Europa del Napoli di Spalletti nel 2022. Come comunicato dal club azzurro, dalle 14 di mercoledì 2 febbraio 2022, fino alle 17 di lunedì 7 febbraio 2022 e comunque fino ad esaurimento dei posti, sarà disponibile la prenotazione di un voucher per poter accedere all'acquisto del biglietto del settore ospiti della gara d'andata.

Il prezzo del biglietto, come comunicato dal club, spettante al Barcellona e dallo stesso determinato a propria insindacabile discrezione è di 44 euro, cui aggiungere la commissione di spettanza di Ticketone per la transazione on line. Prevista anche la possibilità di acquistare esclusivamente un pacchetto di viaggio, comprendente biglietto aereo su volo charter, i trasferimenti in autobus dall’aeroporto allo stadio e viceversa, ed il biglietto che da’ diritto ad assistere alla gara.